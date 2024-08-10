Trendyol Süper Ligin 2024-2025 sezonu Galatasaray - Hatayspor mücadelesi ile başladı. Son iki senenin şampiyonu Cimbom, evinde ağırladığı rakibi karşısında 3 puan isteyen Aslan, 52inci dakikada Joelson Fernandesin golü ile 1-0 yenik duruma düştü. Bulduğu pozisyonları gole çeviremeyen Teknik Direktör Okan Burukun öğrencileri 79da Mauro Icardi ile penaltıdan eşitliği sağladı. Karşılaşma beraberlikle sona erdi derken Michy Batshuayi skoru 90da 2-1e getirdi ve Cimbom sahadan 3 puanla ayrıldı. İşte Galatasaray - Hatayspor maçının önemli anları...