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Aslan 3 puanla başladı! Galatasaray Hatayspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı / 10.08.24

Aslan 3 puanla başladı! Galatasaray Hatayspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı / 10.08.24

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

Aslan 3 puanla başladı! Galatasaray Hatayspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı / 10.08.24

Takvim 04:29
02

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan "Filistin" çağrısı: Tüm dünya soykırım davasına katılmalı / 10.08.24

Takvim 07:13
03

Ankara'da feci kaza! Yolcu otobüsü üst geçit direğine çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var / 10.08.24

Takvim 06:31
04

Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon / 10.08.24

Takvim 04:06
05

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan Roblox açıklaması! Kritik toplantının tarihi belli oldu: Instagram ne zaman açılacak? TikTok masada / 10.08.24

Takvim 03:53
06

Ekrem İmamoğlu'nun o paylaşımı ortalığı karıştırdı: İBB'nin Paris 'party'sinin sponsorları kim? Depremzedeler için yapılan bağışlar mı? / 10.08.24

Takvim 06:04
07

Ankara'daki otobüs kazasında fren izi yok! Sebebi yol hipnozu mu? 3 ihtimal var / 10.08.24

Takvim 03:24
08

Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası toplum, Netanyahu Hükümeti üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır / 10.08.24

Takvim 03:18
09

Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı'nda önemli açıklamalar / 10.08.24

Takvim 06:52
10

Ankara'daki otobüs kazasından son anda kurtuldu! Yolcu listesinde adı bulunuyordu: "Beni aradılar biletimi iptal ettim" / 10.08.24

Takvim 03:13
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