Trendyol Süper Ligin 10uncu haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesini sarı kırmızılılar 2-1 kazandı. Aslan 13üncü dakikada Davinson Sanchez ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci devrede ise Victor Osimhen farkı ikiye çıkardı. Ernest Muçinin son anlardaki golü Kartal için teselliden öteye gidemedi. Okan Burukun öğrencileri bu sonuçla sahadan 3 puanla ayrılırken hem Fenerbahçe sonrası bir ezeli rakibini daha yenmiş oldu hem de zirvede tek kaldı. İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinde yaşananlar...