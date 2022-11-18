CHPden istifa etmesi uzun süre konuşulan eski Genel Başkan Deniz Baykalın kızı Aslı Baykal son olarak CHP ile hesaplaşacağız çıkışı büyük bir yankı uyandırmıştı. A Haberde canlı yayınlanan Arka Plan programına katılan 23. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Sevgen konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sevigen, Ülkesine sahip çıkan, toplumuna sahip çıkan insanlar ülkenin kurucusu olduğu partiden uzaklaştırılıyorlar. Aslı Hanım’da bunlara dayanamadı ondan sonra istifa etti. ifadelerini kullandı.