CHPde yargı süreci devam eden şaibeli kurultaya ilişkin iptal endişesi hakim. Böyle bir senaryoda eski yönetimin göreve çağrılacağı konuşulurken merhum Deniz Baykalın kızı Aslı Baykaldan Ahlaklı ve şaibesiz yeni kurultay çıkışı geldi. İmamoğlunun kurduğu delege borsasını işaret eden Baykal, Paralı belediye başkanlarının adını duymayacağımız, onların kendi şehirleriyle ilgilenecekleri bir kurultay olsa mesela, ne yakışırdı dedi. Barış Yarkadaş ise kurultayın iptali durumunda yerel seçimlerin de iptal olabileceğini söyledi.