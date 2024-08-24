Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin üzerinden 4 yıl geçti. Keşfin yapıldığı Sakarya Gaz Sahasında yerli üretim ile yılın ilk yarısında ithalat faturası yaklaşık 350 milyon dolar azaldı. Berat Albayrakın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde başlatılan Milli Enerji ve Maden Politikası çalışmasının meyvesi olan bu kazançlar Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykalın kızı Aslı Baykalın da dikkatini çekti. Doğal gazda gelinen noktayı değerlendiren Aslı Baykal, alınan sondaj gemilerini işaret ederek, Berat Albayrakın Türkiyenin önüne çok büyük bir yol açtığını belirtti. Aslı Baykal, Vizyon sahibi insanlar ancak ülkemizi ileri götürebilir, saldırılara uğradıkları zaman onlara sahip çıkmak sanıyorum hepimizin görevi. ifadelerini kullandı.