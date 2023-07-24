CHPdeki değişim savaşı katlanarak büyürken Kemal Kılıçdaroğlu, 10 cephede yara alsam da mücadeleyi bırakmayacağım mesajı vermekten geri durmuyor. Kılıçdaroğlu son olarak geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim mesajı verdi. Bu sözlere eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykalın kızı Aslı Baykaldan sert tepki geldi. Baykal, CHP genel başkanlığını istila edip CHP mirasını bitiren bu vatandaşın geçmişi ne de millete ahkam kesiyor ifadelerini kullandı. Baykal, Kılıçdaroğlunun CHPyi bitirme yolunda koşar adım ilerdiğini de söyledi.