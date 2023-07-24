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Aslı Baykal'dan "Partiyi geçmişi temiz birine bırakırım" diyen Kılıçdaroğlu'na tepki: "CHP mirasını bitirdi, geçmişi ne ki ahkam kesiyor" / 23.07.23

Aslı Baykal'dan "Partiyi geçmişi temiz birine bırakırım" diyen Kılıçdaroğlu'na tepki: "CHP mirasını bitirdi, geçmişi ne ki ahkam kesiyor" / 23.07.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Aslı Baykal'dan "Partiyi geçmişi temiz birine bırakırım" diyen Kılıçdaroğlu'na tepki: "CHP mirasını bitirdi, geçmişi ne ki ahkam kesiyor" / 23.07.23

Takvim 02:20
02

Azerbaycan'dan FETÖ'ye ağır darbe! Aralarında Demokrasi ve Refah Partisi Genel Başkanı Gubad İbadoğlu da var / 23.07.23

Takvim 01:12
03

Çalışan EYT'liye prim rehberi! Emekli olup çalışanın maaşı düşer mi? Memurların aylığında kesinti olur mu?

Takvim 02:36
04

Kamu borcunu yapılandıranlar dikkat: Ödemelerde son haftaya girildi!

Takvim 01:09
05

Elon Musk resmen duyurdu: Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz / 23.07.23

Takvim 01:02
06

Savaş şiddetlendi! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na "Mezarlıklar vazgeçilmez olduğunu düşünenlerle" dolu resti: "Senin yerin İstanbul" mesajı / 23.07.23

Takvim 02:17
07

Orta sahaya takviye için harekete geçen Fenerbahçe, Suat Serdar'da karar kıldı / 24.07.23

Takvim 01:30
08

Galatasaray, Manchester United’in yıldız Fred için tüm şartları zorluyor / 24.07.23

Takvim 01:20
09

MTV'de yeni dönem! Vatandaşa vergi rehberi | Kimler ödeyecek? Yeni otomobil alanlar ne yapacak?

Takvim 00:52
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