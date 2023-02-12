Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiyeye yüzyılın felaketini yaşattı. Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken CHP ve medyası acıdan siyaset devşirdi. CHP yandaşı Tele 1in ederi aldığı mangırlarla doğru orantılı olan yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, depremin yaşandığı bölgeyi dindar ve gelenekçi olarak tanımlayarak muhafazakar seçmeni hedef aldı. Türkiyede bilim ve akıldan kopan muhafazakar bir yönetim var sözleriyle rezilliğini perçinleyen Yanardağ, AK Partiye cihadist terör örgütü benzetmesinde bulundu. 28 Şubat artığı bu rezil tutum büyük tepki çekti.