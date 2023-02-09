Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6lık iki depremle tarihinin en büyük felaketini yaşadı. CHP ise Vakit birlik vakti demek yerine deprem üzerinden siyasi rant elde etmeyi planladı. Kılıçdaroğlunun başlattığı yalan ve algı siyasetini CHPli Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş sürdürdü. Yürütülen canhıraş çalışmaları görmezden gelerek kirli emeller güden Savaş, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını mesnetsiz iddialarla hedef gösterdi. Öte yandan CHPli Savaşın Bakanların telefonuna çıkmadığı, toplantılara da katılmadığı belirtildi.