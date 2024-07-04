Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinle Astanada bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları, Suriye’deki gerilimde çözüm arayışları ve terörle mücadele konuları ele alındı. Başkan Erdoğan, Türkiye’nin sınırlarının hemen ötesinde bir teröristan kurdurmamakta kararlı olduğunun altını çizdi. Suriyede çözüm için iş birliğine hazır olduğunu yineledi.Putin de Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor diye konuştu.