CHP ile İYİ Parti arasındaki at pazarlığı bir kez daha tescillendi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kurmaylarının hem CHPyi hedef alan hem de ittifaka açık kapı bırakan muğlak tutumunun etkileri sürerken gözler Kemal Kılıçdaroğluna çevrildi. CHPli kurmaylar Kılıçdaroğlunun Olur öyle açıklamalar, zamanı gelince oturur, konuşuruz noktasında hareket ettiğini söyledi. Öte yandan Kılıçdaroğlunun Akşenere cevap niteliğinde açıklama yapmayın. Nezaketi elden bırakmayın talimatı verdiği konuşuluyor. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.