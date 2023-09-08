CHP ve İYİ Parti arasındaki at pazarlığında el yükselten Meral Akşenere CHPden fren geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak katıldığı canlı yayında, Meral Akşener’in yerel seçim açıklamalarına Yolları açık olsun, kendileri bilir diye açıklamasında bulundu. Öte yandan Denizli ve Balıkesirin İYİ Parti yüzünden kaybedildiğini belirten Öztrak, 2019 yılında Balıkesir’i İYİ Parti’ye vermişiz Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanımız olsa kazanacağımız. Denizli’yi yine İYİ Parti’ye vermişiz Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanımız olsa kazanacağımız. Somut iki ili de içine alarak konuşuyorum ifadelerini kullandı. CHPnin restinin ardından bir açıklama da İYİ Partiden geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavvat Dervişoğlu yaptığı açıklamada Hiç kimse İYİ Partiye yol haritası tanzim etmeye kalkmasın diyerek CHPye göndermede bulundu. Tüm bu yaşananların ardından CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Gerekirse ittifak yaparız, gerekirse tek başımıza gireriz diye konuştu.