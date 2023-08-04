ABD merkezli Disney Plus isimli platform Ermeni lobisine boyun eğerek Atatürk dizisini yayından kaldırma kararı aldı. Sosyal medyada vatandaşlar, Disney ve FOXun algı çalışmasına yönelik öfkelerini #disneyuyelıkıptal etiketiyle dile getirmeye başladı. Atatürkçülüğü kimselere bırakmayan birçok isim ise bu karara sessiz kaldı. Bu isimlerin başını ise Gazeteci Fatih Altaylı çekiyor. Habere yönelik uzun bir süre paylaşım yapmayan Altaylı, bugün öğle saatlerinde Disneyin CEOsu olsaydım şunları yazardım diyerek, iktidara bir mektup yazdı. Altaylı yazdığı mektupta Disney’i eleştirmek yerine mevcut iktidarı hedef göstererek, Atatürk ilkelerini kaldırmakla suçladı. Ancak Altaylı iktidarı hedef alırken, bu duruma ilk tepki gösteren partinin AK Parti olduğunu göz ardı etti. AK Parti’nin aksine her olayda mutfağından video yayımlayan sözde Atatürkçü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise olaya herhangi bir tepki göstermedi. Atatürk üzerinden AK Parti’ye çamur atan Altaylı’nın gerçek niyeti ise çok geç olmadan anlaşıldı. Atatürk sevgisi yalnızca paranın üstündeki Atatürk fotoğrafı olan Altaylı’nın eşi Hande Altaylının Disney Plus’ta senarist olarak çalıştığı ortaya çıktı. İşte detaylar…