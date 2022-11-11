CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürkün vefatının yıldönümünde düzenlenen Atatürkü Anma Gecesinde etrafa gülücükler saçıp eşiyle dans etti. Atayı sadece kendilerinin sananların matem gününde Atayı böyle anması toplum vicdanını yaralarken İmamoğluna sosyal medyada tepki yağdı. Bir sosyal medya kullancısı AK Partili bir belde belediye başkanı Mustafa Kemal’in ölüm yıldönümü 10 Kasım’da dans edip gülücükler saçsaydı şu an CHP sokağa inmiş, ADD yürüyüşler başlatmış, Cumhuriyet “Genç Subaylar Rahatsız” manşeti atmış, HALK TV siyah ekrana Atatürk resmi koymuştu ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.