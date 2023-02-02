Uluslararası hukuku tanımayıp adaları askeri yığınak haline getiren Yunanistanın Egede tansiyonu yükselten eylemleri hız kesmeden sürüyor. Karasularımızı ihlal eden LS-ELAKT kodlu Yunan devriye botu, Türk Sahil Güvenliğine gerçek mermilerle taciz ateşi açtı. Gelişmeyi manşetten duyuran Yunan medyası ise skandal bir algı operasyonuna soyundu. Sınır ihlali yapan Yunan kuvvetleri görmezden gelen Dimokratia, Egedeki krizin Yunanistanın soğukkanlılığı ve profesyonelliği sayesinde önlendiğini iddia etti. 5 Ocak 2023 günü yaşanan bu hadise Egede Savaş manşeti ile duyuruldu. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığından da açıklama yapıldı. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.