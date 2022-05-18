Atletico Madrid Fenerbahçe’nin parlayan yıldızı Miguel Crespo'nun peşinde / 18.05.22

Fenerbahçe’nin parlayan yıldızı Miguel Crespo ile ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 6 aydır Portekizli yıldızı çok yakından takip eden Atletico Madrid’in ilgisi de giderek büyüyor. Portekiz’de Feirense altyapısında yetişen Miguel Crespo ardından Neves FC, Merelinense ve Braga’nın B takımlarında forma giydi. 2019’da Estoril’e transfer olduktan sonra büyük bir çıkış yakalayan Crespo, Fenerbahçe’deki performansı sonrası Avrupa devlerinin listesine girmeyi başardı. Yıldız futbolcunun 2024 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.