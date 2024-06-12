Avrupa’da Parlamento seçimleri resmen deprem etkisi yarattı. AP seçimlerinde aşırı sağın yükselişi başta Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve Avusturya’da büyük dikkat çekerken Fransa ve Almanya’da kriz patlak verdi. Seçimi fesheden Macron, erken seçimde kaybetse de görevden ayrılmayacağını söyleyerek resmen rest çekti. Peki Avrupa’da neler oluyor? Aşırı sağ nasıl yükselişe geçti ve hangi ülkede ne talep ediyor? İşte, Avrupa’yı krize sürükleyen parlamento seçimi ve aşırı sağın 2019’dan bu yana yükselişe geçişi…