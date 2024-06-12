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Avrupa’da aşırı sağ depremi! 2019’dan bu yana ne değişti? Olaf Scholz Almanya’da hedefte: Hangi ülkede ne oluyor? / 12.06.24

Avrupa’da aşırı sağ depremi! 2019’dan bu yana ne değişti? Olaf Scholz Almanya’da hedefte: Hangi ülkede ne oluyor? / 12.06.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Avrupa’da aşırı sağ depremi! 2019’dan bu yana ne değişti? Olaf Scholz Almanya’da hedefte: Hangi ülkede ne oluyor? / 12.06.24

Takvim 06:54
02

Başkan Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gerçekleştirdiği iade-i ziyaretin ilk karesi ne anlatıyor? Yapay zekaya sorduk / 12.06.24

Takvim 04:10
03

ÖZEL | Fenerbahçe'ye 'game changer' geliyor! Süper Lig'de tüm dengeler değişecek / 12.06.24

Takvim 04:18
04

Başkan Erdoğan CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile bir araya geldi! 18 yıl sonra 1 saat 30 dakikalık tarihi zirve: Ne konuşuldu? / 12.06.24

Takvim 02:45
05

YKS'de yapay zeka ile kopya çeken adayın ifadesi ortaya çıktı: Babası bana kızı vermeyecek | Cihazı nereden temin etti? / 12.06.24

Takvim 03:25
06

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den! "Hiç düşünme hemen gel" / 12.06.24

Takvim 03:26
07

Tarihi Başkan Erdoğan-Özgür Özel zirvesi sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar / 12.06.24

Takvim 06:57
08

Rusya Devlet Başkanı Putin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti! BRICS mesaisi... "Memnuniyetle karşılıyoruz" / 12.06.24

Takvim 07:14
09

Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Yıldız oyuncu da listeye eklendi şov başlıyor / 12.06.24

Takvim 03:55
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