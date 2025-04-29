Avrupada büyük elektrik krizi yaşanıyor! İspanya ve Portekizde başlayan Fransa ve Belçika’yı da etkisi altına alan kesintiler nedeniyle tren ve metro seferleri durdu, binlerce yolcu istasyonlarda mahsur kaldı. İspanya’nın başkenti Madrid’de bazı metro hatları tahliye edilirken, trafik ışıklarının devre dışı kalması şehir trafiğini felç etti. Portekizin Lizbon ve Porto kentlerinde de ulaşımda büyük aksamalar yaşandı. İspanyol elektrik şirketi Red Electrica, tarihte benzeri olmayan bu durumun düzelmesinin 6 ila 10 saat süreceğini duyurdu. Portekiz’de, elektrik dağıtım şirketi REN, tam normalleşme sağlanmasının bir hafta sürebileceğini duyurdu. Öte yandan İspanyada elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi.