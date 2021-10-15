Avrupa’da kriz derinleşiyor! Almanya’da ekmeğe, benzine, doğalgaza zam! Ekmeğe zam manşet oldu! / 15.10.21

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Koronavirüs salgını nedeniyle küresel çapta yaşanan ekonomik kriz giderek derinleşiyor. Pandeminin baş göstermesinin ardından havacılık ve turizmden başlayan kriz enerji ve bazı ürünlerde fiyat artışına sıçradı. İngiltere’de yakıt krizi yaşanırken diğer Avrupa ülkelerinde enerji fiyatları tavan yaptı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Almanya’da doğalgaz ve benzinden sonra şimdi de ekmeğe zam geldi. Fiyat artışını gündeme taşıyan Alman Bild gazetesi "Şimdi de fiyat şoku dalgası kahvaltı sofralarımıza ulaşıyor." ifadesine yer verilerek, ülkede hayatın pahalandığı belirtildi.