Avrupa'nın en kapsamlı ve en büyük fizik tedavi hastanesi İstanbul'da açılıyor / 03.01.22

Avrupanın en büyük fizik tedavi hastanesi Mart ayında İstanbul Bahçelievlerde açılıyor. 102 bin metrekare alanda, 650 yatak kapasitesi ile kurulan devasa merkezde, inme kliniğinden ameliyathanelere, uzuv kayıplarında kişiye özel protez ve ortez üretmeye yönelik atölyelere, konuşma terapileri ve hidroterapiye kadar, sadece “fiziki tedavi değil, Adan Zye her şeyin bir arada olduğu bir yapı ile hizmet verilecek. Yeni hastanenin açılışının Mart ayında gerçekleşeceğini söyleyen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yenilenen merkezin son durumuyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.