İngiltere’yi sarsan havayolu krizinden sonra sağlık sisteminin de çöküntü içinde olduğu ortaya çıktı. Resmi verilere göre 120 binden fazla hasta ihmal ve gecikmeler nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayı Kovid ölümlerinden fazla. Öte yandan Fransada da benzer bir durumlar yaşanıyor. Son olarak, Fransanın Herault bölgesinde, kalp krizi geçiren kişinin, ailesinin ısrarlı aramalarına karşın ambulansın saatlerce gelmemesi sonucu hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...