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Avrupa'nın sağlık sistemi çöktü! Hastalar saatlerce ölümü bekliyor / 01.09.23

Avrupa'nın sağlık sistemi çöktü! Hastalar saatlerce ölümü bekliyor / 01.09.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Avrupa'nın sağlık sistemi çöktü! Hastalar saatlerce ölümü bekliyor / 01.09.23

Takvim 01:46
02

Ankara Halk Ekmek Fabrikası’ndaki rüşvetin belgesi ortaya çıktı: "Mansur Yavaş istifa etsin" / 31.08.23

Takvim 02:44
03

Fenerbahçe Twente'yi yenerek adını gruplara yazdırdı! / 31.08.23

Takvim 01:51
04

Beşiktaş Dinamo Kiev'i eledi ve gruplara kaldı! / 01.09.23

Takvim 02:05
05

Başkan Erdoğan'a oy verdi diye anne ve kızını beyzbol sopası ile darp ettiler / 01.09.23

Takvim 01:17
06

Vira bismillah! Başkan Erdoğan'dan depremzede balıkçılara müjde: Hesaplara yatırıyoruz / 01.09.23

Takvim 02:31
07

Sabancı çiftinin kazasında GPS iddiası! Ali Sabancı uyandı: Eşi Vuslat Doğan Sabancı yalnız bırakmadı / 01.09.23

Takvim 02:10
08

6 milyona yeni maaş: Memurların ve memur emeklilerinin zam oranları belli oldu! Kim, ne kadar alacak?

Takvim 02:08
09

Külliye'de tarihi anlar! Türkiye'nin 100.yıl marşı ilk kez Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından seslendirildi / 31.08.23

Takvim 02:49
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