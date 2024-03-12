Antalya’da 4 azılı PKK’lı teröristle görüşe giden avukat Şüheda Ronahi Çiftçi, küp şeker boyutuna getirilmiş 16 sayfalık Kandil talimatlarını iletirken gardiyanlara yakalandı. Kandilin sözcülüğünü yapan İnsan Hakları Derneği, Çiftçi’nin mesleki faaliyetleri ve insan hakları çalışmaları nedeniyle alıkonulduğunu iddia etti. Bilindiği gibi ele geçirilen notlarda yerel seçimler öncesinde Cumhur İttifakı’na karşı eylem talimatı verildiği ortaya çıkmıştı. Cezaevine mikro not getirdiği gün ile yakalandığı tarihteki cep telefonu farklı çıkan avukat ifadesinde telefonlarını değiştirme sebebinin delili yok etme olmadığını öne sürüp, hayatı boyunca çok telefon kırmış bir insan olduğunu, sadece telefon değiştirme sürecinin ziyaretle aynı döneme denk geldiğini savundu.