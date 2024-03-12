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Avukat değil PKK kuryesi! Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Şüheda Ronahi Çiftçi'den skandal savunma / 12.03.24

Avukat değil PKK kuryesi! Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Şüheda Ronahi Çiftçi'den skandal savunma / 12.03.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Avukat değil PKK kuryesi! Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Şüheda Ronahi Çiftçi'den skandal savunma / 12.03.24

Takvim 02:34
02

CHP'deki kara para skandalında yeni perde! İmamoğlu şaibeli paraları İBBSK üzerinden mi aklıyor? Fatih Keleş'i mercek altına aldık / 12.03.24

Takvim 04:44
03

Zirvede hakem kavgası! Galatasaray'ın TFF'ye tepkisine Fenerbahçe Takvim.com.tr'nin sorusuyla cevap verdi: “Türk hakemlerine güveniyoruz!” / 12.03.24

Takvim 06:28
04

Başkan Erdoğan'dan şehit aileleri ile iftar programında önemli açıklamalarda bulundu / 12.03.24

Takvim 05:35
05

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Rabb’inize namaz sözü verin / 12.03.24

Takvim 06:24
06

Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup oldu! İşte maçta yaşananlar... / 12.03.24

Takvim 02:07
07

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den "ramazan" gafı: İlk sahur tutuldu | Bu ramazanda 30 ramazan var / 12.03.24

Takvim 01:04
08

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayımlandı | Ne zaman hesaplara yatacak? Kimler yararlanacak?

Takvim 05:37
09

CHP'li belediyede skandal! Başkan Erdoğan'ın mesajını paylaştı işten atıldı / 12.03.24

Takvim 01:31
10

Deprem yerine afet sigortası! Yeni çalışma başladı: Kapsamda neler olacak?

Takvim 04:30
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