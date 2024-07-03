EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçında A Milli Futbol Takımımız, Avusturyayı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finalde Hollandanın rakibi oldu. Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella zorlu mücadelenin ardından flaş açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğanın desteğine vurgu yapan Montella, Cumhurbaşkanımızın yakınlığını her zaman hissettik. Her seferinde bize desteklerini iletiyor. Bugün bir kez daha fazlasıyla gururlanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ilk taraftarımız Cumhurbaşkanımız ifadelerini kullandı.