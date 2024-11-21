Takvim.com.trnin CIA - CHP - MOSSAD yuvarlak masasını deşifre ettiği haber Türkiyenin gündemine oturdu. Görüşmelerin İstanbul ayağında kritik davalarda adı geçen Rezan Epözdemirin yer alması dikkat çekti. Süslü cümlelerle skandalın üzerini örtmeye niyetlen Epözdemir, yengesi Aylin Epözedemirin tercüman sıfatıyla masada olduğunu, görüşmenin Galatasaray Adasında yapıldığını kabul etti. MOSSAD ajanı Dan ArbellI TV programcısı olarak aklamaya çalışan Epözdemirin İsrail Büyükelçiliğinin davalarını takip ettiği kamuoyunda konuşuluyor. Peki, bahse konu avukatın İsrail ve FETÖ ile nasıl bir bağı var? Takvim.com.tr kamuoyu adına soruyor.