CHP ve İYİ Partinin başını çektiği HDP ve FETÖnün ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1lik masa dağıldı dağılacak. CHP Genel Merkezinin masaya yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu dayatmasının ardından muhalif gazeteci Şaban Sevinçten dikkat çeken bir çıkış geldi. Masadaki kaosa dikkat çeken Sevinç, “Bülent Kuşoğlu’nun demeci Kemal Bey’in duygularını yansıtıyor. İYİ Parti’den gelen açıklamalar Kemal Bey’in inancı nedeniyle seçilme şansı olmadığına yönelik bir barikat geliştiriyor. Geri adım atma düşünceleri yok. Masa Dağılabilir” dedi. Ayağı sallantıda olan masadaki kaosu sizler için derledik.