Ayasofya'ya bir kez bile gitmeyen İmamoğlu'nun 'Fatih Sultan Mehmet'e benzetilmesi gülünç değil mi? / 08.09.21

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesi büyük bir tepki topladı. Başarısızlıklarıyla İstanbullulara çileler çektiren İmamoğlu'nun bir cihan imparatoru Fatih Sultan Mehmet'le bir tutan diller acaba siyasi bir mesaj mı veriyor? Ayasofya'nın camiye çevrildiği günden itibaren bir kez bile ziyarette bulunmayan, Fatih'in türbesine ellerini arkadan bağlayıp saygısızca giren İmamoğlu'nun Fatih'e benzetilmesi "Ayasofya’ya ayak basmayan ‘Fatih’ olur mu?" yorumunu da beraberinde getirdi.