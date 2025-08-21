Aydında Özlem Çerçioğluna CHP rozetini attıran imar ve rant mafyası deşifre oluyor... CHP Aydın vekili Bülent Tezcan ve CHPli Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günelin 6 milyar TLlik imar rantının başında olduğu söylenirken bölgede arsalara çöktüğü iddia edilen bir CHPli daha var. O isim CHPli Veli Ağbaba. Mecliste market poşeti içinde 250 bin dolar unutan Ağbabanın Egeye olan ilgisinin tamamen rant odaklı olduğu, kardeşi Hür Ağbabanın Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Güneli koluna takıp Nerede güzel arsa var? Bana göster! Burayı bana vereceksin dediği bizzat CHPlilerce itiraf edildi. Didimde de CHPli belediyenin boyun eğmesiyle Hür Ağbabanın piyasa değeri 150 milyon lira olan arsayı sadece 18 milyon TLye kapattığı biliniyor.