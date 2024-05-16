Türkiye, 17/25 Aralık yargı darbesini anımsatan FETÖvari kirli bir kumpasla karşı karşıya. Ankara Emniyetinde müdürlerden oluşan bir klik komploda başı çekerken sürece ilişkin her adım titizlikle soruşturuluyor. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Ankara Emniyetinde yaşananlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 4 kamu görevlisinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli kim oyun kurmaya çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz çıkışında bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Yargımıza güvenelim. Soruşturmanın sonucunu bekleyelim dedi.