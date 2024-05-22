Son dakika haberleri... Türkiye Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden kurulan FETÖvari kumpası konuşurken skandal hakkında yeni detaylar geliyor. Yürütülen soruşturma kapsamında incelenen 180 dijital materyallerde Murat Çelik’in telefonuna format attığı ortaya çıktı. Öte yandan firari gizli tanıkla ses kayıtları ifşa olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın ise bilgisayar şifresini vermediği öğrenildi. Serdar Sertçelik’in de Z7 olarak yeniden gizli tanık yapılmaya çalışıldığına dair ses kayıtları bulundu.