Son dakika haberi! Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen 1 komiser daha tutuklandı. Tutuklu Emniyet mensubu sayısı 5’e yükseldi. Soruşturmada son olarak müfettişler, 84 sayfalık bir rapor hazırlamıştı. Bu raporda polis müdürü Şevket Demircan’ın Sertçelik’e söylediği “Temiz eller operasyonunu başlatıyoruz” dediği konuşmaların ise sorulmadığı ortaya çıktı. Sertçelikin arkadaşı Adem Kaçan’ın yardımıyla evinden kaçtığı belirlendi. Kulislerde Serdar Sertçelikin FETÖ ve CIA’nın kontrolünde Türkiye’ye yönelik bir operasyon aracına dönüştüğü ifade edilirken, FETÖvari kumpasın hedefinde kimler olduğu da masaya yatırıldı.