Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında suç örgütünün 2 numarası ve gizli itirafçı Serdar Sertçelikin yurt dışına kaçmasına ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Sertçelikin yaralı haldeyken Metehan İlkyaz isimli bir komiserin yardımıyla kaçtığı, telefon sinyalinin en son İstanbul Şileden geldiği tespit edildi. Öte yandan Ayhan Bora Kaplanın yakalandığı sırada kayda geçen görüntülere ve operasyon haberinin milli medya yerine 5. kol faaliyeti yürüten dış destekli haber kuruluşlarına verilmesi de kafalarda soru işareti bırakıyor.