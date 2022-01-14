Aylin Sözer'i katleden Kemal Ayyıldız'ın yargılamasına devam edildi! 'Alev topuyla hepimiz yere düştük' / 14.01.22

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görev yapan 48 yaşındaki Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözeri Maltepedeki evinde öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Kemal Ayyıldız’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen çilingir korkunç olay gününü anlatırken diğer tanık ise kapının dışında yaşadıklarını bir bir anlattı. Duruşma sonu mahkeme gelecek celse diğer tanıkları dinlemek üzere sanık Ayyıldız’ın da tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.