AYM'den skandal 15 Temmuz kararı: "FETÖ'cüler suistimal edecek" / 03.10.21

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Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz 2016'daki hain darbe teşebbüsünün ardından adli ve idari kararlar alan kamu görevlilerinin hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğunun bulunduğunu söyledi. Bu skandal karar sonrası, FETÖ ile mücadelede önemli kararlara imza atan kamu görevlilerine tazminat ve rücu davalarının açılması imkanı doğdu. AYM'nin tepki çeken 15 Temmuz kararınına ilişkin konuşan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, "Bundan sonrasını iyi takip etmek lazım FETÖ mensuplarının artık tazminat davalarını yağdıracağı bu işi de suiistimal edecekleri bir gerçek" dedi.