Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu hakim karşısında! Günlerce konuşulan olayda mağdur polis tehdidi ifşa etti işte ifadeler / 10.08.21

Takvim

İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranda başlayan polis ve görevlilere karşı bıçaklı saldırı ve tehditle devam eden olayın baş faili olan ünlü dizi oyuncusu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, bugün Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Tutuklu bulunduğu cezaevinde SEGBiS’le ifadesi alınan Çalıkoğlu, kendisini savunduğunu söylerken, Çınar duruşma salonunda hazır bulundu. Çalıkoğlu’nun tutukluluk haline devam kararı verildi, mağdur polisin ifadesi ortaya çıktı.