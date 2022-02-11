Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı hakkındaki hadsiz sözlerine AK Parti, MHP ve BBP'den suç duyurusu / 11.02.22

Son dakika haberi... AK Parti, MHP ve BBP, gazeteci Ayşenur Arslanın Türk Mukavemet Teşkilatı TMT ile ilgili ifadelerine yönelik ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. Özgürlük ve varoluş mücadelesi veren bu teşkilatın, gerek Kıbrıs Türk halkı için gerekse Türk milleti için değerli olduğu vurgulanan dilekçede, TMT milli mücadele ruhudur. Bu durum tüm Türk milleti açısından açıkça ortada iken, şüphelinin sarf ettiği bu asgari düzeyde bilgiden dahi yoksun, vicdana ve ahlaka aykırı ifadeler ile kendi milletinin değerlerinden kopmuş, EOKA gibi zalim ve insanlık suçları işleyen bir yapının zihniyet ve söylemleri paralel bir noktada buluşmuştur. ifadelerine yer verildi.