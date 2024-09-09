Daha dünyanın pek çok bölgesinde zulme uğrayan mazlumlara umut olmak için gönüllü olan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, soykırıma uğrayan Filistinlilerin sesi olmak için gittiği Batı Şeriada İsrail tarafından şehit edildi. 26 yaşındaki Eyginin hayatı zulme karşı mücadeleyle geçti. Eyginin Aydının Didim ilçesinde yaşayan dedesinin evine Türk bayrakları asıldı. Eyginin amcası Yılmaz Eygi, yeğeninin en son 15 gün önce kendilerini Didimde ziyaret ettiğini, İstanbula döndüğünü aktaran Eygi, Oradan da BM toplantısı için Ürdüne geçeceğini söyledi. Filistine geçeceğini bize söylemedi. Belki de karşı çıkacağız diye söylemedi. dedi. Öte yandan Türkiye, İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeriada öldürülen Ayşenur Ezgi Eyginin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için çalışmalarını sürdürüyor.