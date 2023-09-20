Son dakika haberleri... Ermenilerce gerçekleştirilen provokasyonlar sonrası Azerbaycan harekete geçti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağda anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Azerbaycandan peş peşe açıklamalar gelirken Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, Operasyonun ana hedefleri neredeyse tamamlandı. dedi. Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Karabağdaki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirlerinin durdurulacağını bildirdi. İşte bölgeden görüntüler ve son durum...