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Azerbaycan'da İklim Değişikliği zirvesi! Başkan Erdoğan duyurdu: İklim Kanunu geliyor / 12.11.24

Azerbaycan'da İklim Değişikliği zirvesi! Başkan Erdoğan duyurdu: İklim Kanunu geliyor / 12.11.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Azerbaycan'da İklim Değişikliği zirvesi! Başkan Erdoğan duyurdu: İklim Kanunu geliyor / 12.11.24

Takvim 07:38
02

Napoli'den Fenerbahçe'ye Osimhen yanıtı! 'Tek şartla görüşürüz' / 12.11.24

Takvim 01:25
03

Esenyurt'ta israfa neşter! Lüks araç iade edildi... Fondaşlara kötü haber / 12.11.24

Takvim 02:16
04

Okan Buruk'tan İtalya seferi! Yıldız isim için bizzat devrede / 12.11.24

Takvim 00:45
05

İran’dan İsrail’e karşı savunma atağı! Tahran’ın ortasına tünel / 12.11.24

Takvim 01:18
06

Donald Trump ekibini belirliyor! ABD medyasından flaş iddia: Marco Rubio ve Michael Walz! İkisi de Türkiye düşmanı / 12.11.24

Takvim 05:37
07

Pedofiliye göz yuman İngiltere Kilisesi Ruhani lideri istifa etti / 12.11.24

Takvim 02:47
08

Donald Trump sözünü tuttu: Elon Musk Hükümet Verimliliği Bakanı oldu! / 12.11.24

Takvim 02:09
09

Kaz Dağları'ndaki talanın ardından İmamoğlu ailesi çıktı! / 12.11.24

Takvim 02:16
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