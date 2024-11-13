Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesine katılmak üzere Azerbaycana gitti. Erdoğanı zirvenin yapılacağı alanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıladı. Aliyev ile kucaklaşan Erdoğan daha sonra aile fotoğrafına katıldı. Başkan Erdoğan ardından BM İklim Zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Emisyon Ticaret Sistemini de ihtiva eden iklim kanunumuzu çok yakında Meclisimize sunacağız dedi. İsrailin Gazze zulmünü yeniden dünyaya haykıran Erdoğan, Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz ifadelerini kullandı.