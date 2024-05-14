Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, haziran ayında seçimli genel kurula gidecek. Sarı lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç yeniden aday olurken Saadettin Saran Koç lehine çekildi. Tam da bu noktada gözler Aziz Yıldırıma çevrildi. Yıldırım Çarşamba veya Perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım dedi. Jose Mourinhoyu teknik adam olarak Fenerbahçeye getireceğini söyleyen Yıldırım, Mourinho ile yüz yüze görüştüm. İki saat yüz yüze konuştuk. Fenerbahçenin sana ihtiyacı var dedim. Ben Mourinhoyu getireceğim dedi.