MHP lideri Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefinin gerçeğe dönüştüğünü vurgulayıp İmralıdan gelen fesih çağrısının tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Elbet terörsüz Türkiye’den rahatsızlık duyanlar da devrededir diyen Bahçeli, İmralı’nın çağrısında yer aldığı üzere silahlar bırakılmalı, süratle kongreyi toplayıp PKK’nın tüm bileşenleriyle tasfiye edilme kararı hayata geçirilmeli. Kapsamlı reformlarla milli birliğimiz daha da güçlendirilmelidir ifadelerini kullandı. Bahçeli tarihi bir çağrıda bulanarak Türkiye’nin kutlu geleceğini hep birlikte inşa edelim dedi. Yeni anayasa mesajı verdi.