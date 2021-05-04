Bakan Akar açıkladı: İnlerine girildi! 54 terörist etkisiz hale getirildi / 04.05.21

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Doğu Akdenizde yaşanan gerilimle ilgili de konuşan Akar, Libya ile deniz yetki anlaşması dâhilinde Doğu Akdenizdeki faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Yunanistanın bu anlaşmayı geçersiz kılma girişimleri beyhude çaba. Uluslararası hukuk çerçevesinde tüm komşularımızın egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ancak hakkımızı çiğnetmeyiz. dedi.