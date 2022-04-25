Bakan Akar'dan Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: Kandil'e kadar yolu var! / 25.04.22

Son dakika haberi! Terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda öldürülen terörist sayısı 54 oldu. Ağır darbe alan teröristlerin, Gare ve Kandil’e doğru geri çekilerek kaçtığı öğrenildi. Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe-Kilit operasyonuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bakan Akar, Birinci safhayı tamamladık. Nihai aşamamız Irak’ın kuzeyinden herhangi bir şekilde bize bir terör tehdidi olmayıncaya kadar, bu Kandil ise Kandil, Asos ise Asos yani bunu mutlaka biz bitireceğiz ve milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. dedi.