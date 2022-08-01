Bakan Akar'dan sınır ötesi harekat mesajı: Terörist nerede ise hedefimiz orası / 01.08.22

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akar, Ukraynadan yola çıkan ilk tahıl gemisinin yarın saat 15.00te İstanbulda olacağını açıkladı. Bakan Akar ayrıca Ukraynada bulunan Türk uçaklarının tahliyesiyle ilgili sürecin devam ettiğini açıkladı. Bakan Akar sınır ötesine yapılması planlanan harekat ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Akar, Terörist nerede ise hedefimiz orası. dedi. Bakan Akar ayrıca Yüksek Askeri Şuranın 4 Ağustosta Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacağını açıkladı.