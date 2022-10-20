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7/24 Dinle Takvim Bakan Akar'dan Yunanistan'a uyarı: "Hakkımızı hukukumuzu koruyacağız" / 20.10.22
Bakan Akar'dan Yunanistan'a uyarı: "Hakkımızı hukukumuzu koruyacağız" / 20.10.22

Bakan Akar'dan Yunanistan'a uyarı: "Hakkımızı hukukumuzu koruyacağız" / 20.10.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bakan Akar'dan Yunanistan'a uyarı: "Hakkımızı hukukumuzu koruyacağız" / 20.10.22

Takvim 02:23
02

Cihan Çanak kapışması! Galatasaray ve Fenerbahçe, 17 yaşındaki süper yeteneğin transferi için savaş veriyor / 13.10.22

Takvim 01:44
03

Galatasaray’ın teknik patronu Okan Buruk ilk 9 maçtaki performansıyla eleştiriliyor / 17.10.22

Takvim 01:15
04

EYT’liye 3’lü maaş hesabı! Emekli aylıkları ne zaman başlayacak? Fazla primler nasıl etkileyecek? Maaşlar nasıl hesaplanacak? / 06.10.22

Takvim 02:04
05

Altılı masada adaylık yarışı! Kılıçdaroğlu'nun çıkışı sonrası İYİ Parti’den karşı atak! Peş peşe Meral Akşener açıklamaları… / 19.10.22

Takvim 02:30
06

CHP'nin ardından ABD'ye icazet turuna çıkan İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nu fena tiye aldı! "Vallahi billahi hamburger yemiyorum" / 19.10.22

Takvim 01:48
07

CHP ve HDP'nin iddialarına muhtarladan sert tepki: Bu yalanı HDP kendine yakıştırabilir, CHP'lilerin yakıştırmasını ise kamuoyu takdirine bırakıyoruz / 19.10.22

Takvim 01:13
08

PKK itirafçısı HDP'li belediyeleri deşifre etti: İmar planlarını bile Kandil onaylıyor / 20.10.22

Takvim 01:35
09

CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir vurgunu ifşa eden işadamının kaldığı oteli bastırdı / 20.10.22

Takvim 01:04
10

Bu sezon gole doymayan Fenerbahçe rakiplerini tehdit ediyor / 20.10.22

Takvim 01:49
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