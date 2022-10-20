Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde diyalogdan yana olduklarını ama bunun bir zaaf gibi algılanmaması gerektiğini söyledi. Yunan Savunma Bakanını eşiyle İstanbulda yemeğe davet ettiğini açıklayan Akar, Tüm komşularımızın sınırlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. ‘Dostluk’ deyince sanki zafiyet gibi anlaşılıyor. Öyle bir şey yok. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kişilikli ve politikamızı sürdüreceğiz. Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz. Hakkımızı hukukumuzu koruyacağız. dedi.