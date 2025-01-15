Milli enerji ve maden politikasında Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile birlikte yol yürüyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji alanında yaşanan tüm kırılma noktalarını Takvim, Sabah, A Haber Youtube ortak yayınında açıkladı. Kendi hayat serüveninden bahseden Bayraktar, Türk mühendislerin tersine beyin göçünde sondaj çalışmalarının önemini aktardı. 2025 yılında yeni müjdelerin de gelebileceğini söyleyen Bayraktar, Türkiyenin mutlaka farklı coğrafyalarda petrol ve doğal gaz araması, maden araması ve üretmesi gerekiyor dedi.