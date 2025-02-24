Van Muradiyede petrol sondajı için hazırlıklar hız kazandı. Bölgeye 200 tonluk sondaj kulesi dikilecek, 1500 metre derinlikte petrol aranacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Turkuvaz Dijital ortak yayınında Enerjide Tam Bağımsız Türkiye muştusuyla atılan adımları duyurmuş, Yeni Gabarlar ile inşallah keşifler ve üretimlerle petrol üretimimizi artırmak istiyoruz demişti. Bu bağlamda Muradiyedeki petrol sondajının Nisan 2025te yapılması bekleniyor. Öte yandan bölgedeki petrol varlığı Sultan Abdülhamid Hanın 136 yıl önce çizdirdiği haritalarda da yer alıyor.