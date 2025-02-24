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Bakan Bayraktar "Yeni Gabarlar" diyerek duyurmuştu! Van Muradiye'de petrol aranacak: Abdülhamid Han'ın 136 yıllık mirası

Bakan Bayraktar "Yeni Gabarlar" diyerek duyurmuştu! Van Muradiye'de petrol aranacak: Abdülhamid Han'ın 136 yıllık mirası

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

Bakan Bayraktar "Yeni Gabarlar" diyerek duyurmuştu! Van Muradiye'de petrol aranacak: Abdülhamid Han'ın 136 yıllık mirası

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02

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