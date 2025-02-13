Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Türkmenistan arasında tarihi olarak nitelendirilen doğal gaz anlaşması konusunda değerlendirmede bulundu. Bayraktar, 20 yıldan fazla bir zaman sonra ilk kez boru gazıyla Türkiye, kendi sınırları olmayan bir ülkeden gaz tedariki yapmış olacak. Bu yıl itibarıyla, yıl sonuna kadar devam edecek bu tedarik sürecinde 1,3 milyar metreküplük bir doğal gazı inşallah Türkiyedeki kullanıcılara sunacağız. dedi. Bayraktar, gazın Türkiyeye ulaşacağı tarihi de açıkladı.