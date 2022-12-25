Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Bilgin, İhtiyaç olursa geçen sene gibi asgari ücrete ara zam yapılabilir ifadelerini kullandı. Bilgin, memur maaşlarına enflasyon üzerinde artış yapacaklarını belirterek Bizim memur maaşlarıyla ilgili imzaladığımız madde var. Enflasyon farkını toplu sözleşmelerde veriyoruz. Bu sene de enflasyon üzerinde artış vereceğiz dedi. Bakan Bilgin en düşük emekli maaşının zam oranları çıkınca belli olacağını söyledi. EYTde yaş şartı olacak mı sorunu da açıklık getiren Bilgin, 1999 vurgulu dikkat çeken bir açıklama yaptı.