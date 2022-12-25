Son dakika haberi! Başörtüsüne Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çok net söylüyoruz; değişiklik 400 ve üzeri bir oyla kabul edildiği zaman halk oylamasına gitmeyeceğiz. dedi. Başkan Erdoğanın talimatı ile başlayan çalışmalar sonucu başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa değişikliği teklifi 9 Aralıkta TBMM Başkanlığına sunulmuştu. Teklifte sapkın LGBTye karşı aile birliğini koruyan bir değişiklikliğe de gidiliyor. İşte 24 ve 41inci maddeler yapılan değişiklikler.