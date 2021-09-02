Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'ye rest: Biz para veriyoruz Afganları tutun anlayışı olursa böyle bir iş birliği olmaz / 02.09.21

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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'daki sıcak gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, "Kolay bir sorun değil. Sorunun üstesinden gelebilmek için işbirliği şart. Tek başına Türkiye ya da Katar'ın üstleneceği mesele değil. Havaalanının işletilmesi için nasıl adım atılabilir. İki aşamalı olabilir. Askeri uçuşlarda ilgili askeri uçakların farklı ülkelerin vatandaşları ve Afganistan'dan ayrılacak diğer kişilerin tahliyeleri için açık olabilir. Ticari uçuşların gerçekleşmesi için şartların oluşması gerekir. Şimdi Taliban'dan ve bazı ülkelerden de bizimle işbirliği konusunda talepler var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz." dedi. AB ile Türkiye arasındaki göç anlaşmasına değinen Çavuşoğlu, "Biz para veriyoruz Afganları tutun anlayışı olursa böyle bir iş birliği olmaz. Mutabakatın güncellenmesi lazım." şeklinde konuştu.