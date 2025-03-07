Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İngiliz Financial Times’a konuştu. Suriye’de Ahmed el Şara yönetimi, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları, ABD Başkanı Donald Trump’ın hamleleri ve terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG/SDG ile ilgili konuşan Bakan Fidan El Şara ile 2017’de yaptıkları bir konuşmaya dikkat çekti. Trump’ın eylemlerinin birleşip kendi ağırlık merkezimizi tasarlamamız için bir uyarı olduğuna dikkat çeken Bakan Fidan, terör örgütü YPG/SDG’nin çekilmemesi durumunda Türkiye’nin askeri harekattan çekinmeyeceğini söyledi.